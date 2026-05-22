13:58 | 22.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі ліквідовують аварію на «Східному»: частина вулиць залишилася без води

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
вода

У Тернополі тривають аварійно-ремонтні роботи на водопровідній мережі в мікрорайоні «Східний».

Як повідомили у водоканалі, фахівцям уже вдалося відновити водопостачання на вулиці Татарській. Водночас низка адрес тимчасово залишаються без води.

До орієнтовно 17:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • провулок Дівочий
  • вулиця Івана Підкови
  • проспект Степана Бандери, будинки №2 та №4

У підприємстві зазначають, що роботи з ліквідації аварії тривають, і водопостачання буде відновлено одразу після їх завершення. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *