У Тернополі ліквідовують аварію на «Східному»: частина вулиць залишилася без води
У Тернополі тривають аварійно-ремонтні роботи на водопровідній мережі в мікрорайоні «Східний».
Як повідомили у водоканалі, фахівцям уже вдалося відновити водопостачання на вулиці Татарській. Водночас низка адрес тимчасово залишаються без води.
До орієнтовно 17:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:
- провулок Дівочий
- вулиця Івана Підкови
- проспект Степана Бандери, будинки №2 та №4
У підприємстві зазначають, що роботи з ліквідації аварії тривають, і водопостачання буде відновлено одразу після їх завершення. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.