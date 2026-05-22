У Тернополі ліквідовують аварію на «Східному»: частина вулиць залишилася без води

У Тернополі тривають аварійно-ремонтні роботи на водопровідній мережі в мікрорайоні «Східний».

Як повідомили у водоканалі, фахівцям уже вдалося відновити водопостачання на вулиці Татарській. Водночас низка адрес тимчасово залишаються без води.

До орієнтовно 17:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

провулок Дівочий

вулиця Івана Підкови

проспект Степана Бандери, будинки №2 та №4

У підприємстві зазначають, що роботи з ліквідації аварії тривають, і водопостачання буде відновлено одразу після їх завершення. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.