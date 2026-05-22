Понад три роки очікування дива. Ангелом додому повертається захисник Дмитро Козак з Тернопільщини

Підтвердилася загибель нашого захисника, який до цього часу вважався безвісти зниклим, повідомляють у Почаївській міській раді.

Під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність у бою за Батьківщину, 4 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області загинув солдат Козак Дмитро Ігорович, розвідник-сапер 2 розвідувального відділення розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А*****.

Дмитро народився 8 листопада 1995 року та проживав в селі Старий Почаїв.

Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам. Схиляємо голови перед подвигом Дмитра, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України! Герої не вмирають!