Заступник начальника поліції Тернопільщини вийшов із СІЗО під заставу у 5 мільйонів

Перший заступник начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Андрій Ткачик вийшов із СІЗО під заставу у 5 мільйонів гривень. Посадовця підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за так зване «кришування» діяльності «порноофісів», які займалися виготовленням та поширенням контенту відвертого характеру через інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

За рішенням суду, Андрій Ткачик зобов’язаний з’являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Окрім тернопільського посадовця, під заставу також вийшли:

другий заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Яцюк — застава 5 мільйонів гривень;

заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергій Безпалько — 7 мільйонів гривень;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області Ілля Гулеватий — 1 мільйон 164 тисячі гривень.

Під вартою залишається ексводій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС України» Володимир Воробей. Суд визначив йому заставу у 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 20 травня правоохоронці викрили схему, до якої, за версією слідства, були причетні посадовці поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей.

Слідчі вважають, що фігуранти отримували хабарі за невтручання у діяльність так званих «порноофісів» — приміщень, де незаконно створювали та поширювали через інтернет еротичний і порнографічний контент.

За даними Офісу генпрокурора, за щомісячну винагороду посадовці обіцяли не документувати порушення, не припиняти незаконну діяльність та попереджати про можливі перевірки.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що щомісячна «абонплата» для керівництва регіонального підрозділу поліції могла становити 20 тисяч доларів США, ще 5 тисяч доларів отримував посередник.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили шість елітних автомобілів, п’ять швейцарських годинників, зброю, мобільні телефони та готівку в різних валютах на понад 22,6 мільйона гривень.

Після викриття схеми керівництво Національної поліції відсторонило фігурантів провадження від виконання службових обов’язків.