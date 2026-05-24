У Тернопільському ТЦК виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням

У Тернополі правоохоронці розслідують смерть 46-річного місцевого жителя, яку зафіксували 23 травня на території Тернопільського обласного ТЦК та СП. Інформацію про інцидент підтвердили у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також у поліції.

Як повідомили у ТЦК та СП, близько 19:00 чоловіка запросили до приміщення центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати та зачинився зсередини.

За інформацією установи, там чоловік здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане поранення виявилося смертельним.

У ТЦК зазначили, що після виявлення постраждалого військовослужбовці викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги, а до приїзду медиків намагалися надати допомогу. Втім, врятувати чоловіка не вдалося.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «самогубство».

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.