У селах Чортківської громади облаштують майданчики для роздільного збору сміття

У селах Чортківської громади незабаром з’являться спеціальні майданчики для роздільного збирання побутових відходів. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Нові майданчики планують облаштувати та огородити відповідно до сучасних екологічних вимог. Там встановлять контейнери для сортування різних видів сміття, яке надалі передаватимуть на переробку.

Зокрема, мешканці зможуть безкоштовно здавати пластик, скло, а також небезпечні відходи — батарейки та лампочки.

У міській раді зазначають, що ініціатива має допомогти зменшити навантаження на сміттєзвалища, сприяти переробці вторинної сировини та підвищити рівень екологічної свідомості серед жителів громади.

Місця для встановлення майданчиків уже погодили разом зі старостами сіл. Водночас жителів громади закликають долучатися до обговорення та пропонувати зручні локації для їх облаштування.

