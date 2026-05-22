«Або подорожчання втричі, або погодинна вода»: Сергій Надал про тарифи на воду у Тернополі

У Тернополі можуть переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це під час прямого ефіру у мережі Facebook заявив міський голова Сергій Надал.

За словами мера, ситуація із тарифами є критичною не лише для Тернополя, а й для більшості українських міст, які мають власні водоканали.

«Починаючи з 2021 року уряд і Нацкомісія не піднімали тариф на воду для населення. Водночас за цей час декілька разів зростала вартість електроенергії та інших складових собівартості», – зазначив Сергій Надал.

Міський голова пояснив, що у чинному тарифі на воду закладена ціна електроенергії на рівні 5 гривень 62 копійки, тоді як фактично «Тернопільводоканал» зараз платить 17–18 гривень.

«Сьогодні діючий тариф орієнтовно у 3–3,5 раза нижчий від реальної собівартості», – наголосив він.

За словами Сергія Надала, через це водоканали по всій країні опинилися на межі виживання. Постачальники електроенергії та інші структури вимагають погашення боргів, блокують рахунки та звертаються до судів.

«Або водоканал отримуватиме кошти від споживачів і зможе оплачувати рахунки, або підприємство просто не зможе працювати. Тоді подача води і робота каналізації можуть бути погодинними», – сказав мер.

Він також розкритикував рішення центральної влади, яка, за його словами, роками не переглядала тариф, а тепер передала це питання органам місцевого самоврядування.

«Якби тариф піднімали поступово – на 5–10–15% щороку, люди б цього практично не відчували. А зараз мова йде про можливе підвищення у кілька разів», – зазначив міський голова.

Сергій Надал додав, що закон вимагає, аби тариф був економічно обґрунтованим, тобто не нижчим за реальну собівартість послуг. Якщо ж тариф залишатиметься нижчим, різницю має компенсувати міський бюджет.

«Ми протягом п’яти років виділяли десятки мільйонів гривень з бюджету на підтримку водоканалу. Але зараз йдеться вже про сотні мільйонів гривень на рік, яких у міському бюджеті просто немає», – пояснив він.

Мер повідомив, що наразі триває вивчення розрахунків, поданих водоканалом. Їх планують перевірити аудитори, після чого ухвалюватиметься остаточне рішення щодо можливого тарифу.

Окрім електроенергії, на собівартість води впливають ціни на пальне, матеріали та заробітна плата працівників.

Під час ефіру тернополянка Олена поскаржилася на високу вартість послуг та неякісну воду у будинках. У відповідь Сергій Надал заявив, що проблема часто пов’язана не з водою у мережах водоканалу, а зі старими внутрішньобудинковими трубами.

За його словами, у Тернополі вже кілька років діє програма співфінансування заміни внутрішніх мереж у будинках. Місто готове покривати 70–80% вартості робіт, тоді як мешканці оплачують лише частину.

«Ті будинки, які вже поміняли стояки та внутрішні мережі, не мають проблем із ржавою чи брудною водою», – зазначив міський голова.

Він закликав ОСББ активніше долучатися до програми заміни мереж.

Також Сергій Надал наголосив, що ситуація з тарифами на воду зараз є подібною в усіх містах України, хоча конкретна вартість послуг залежить від особливостей кожного населеного пункту – джерел водопостачання, довжини мереж, стану інфраструктури та технологій очищення води.

Також начальник “Тернопільводоканалу” Володимир Кузьма пояснив, звідки взялася цифра 98,5 грн за куб води у Тернополі.