У мистецькому ліцеї на Тернопільщині виявили цвіль, проблеми з укриттям та порушення санітарних умов

У Струсівському обласному мистецькому ліцеї на Тернопільщині провели моніторинговий візит щодо дотримання прав дітей та безпеки освітнього середовища. Перевірку здійснили представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Під час візиту перевіряли умови навчання та проживання дітей, організацію харчування, стан укриття, дотримання санітарних норм і безпеки в умовах воєнного стану.

У закладі навчаються 148 учнів, серед яких діти з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, діти з особливими освітніми потребами та діти військовослужбовців. У ліцеї функціонують 11 класів, із яких чотири — інклюзивні. Також працює пансіон для дітей, де проживає 21 учень.

Моніторинг показав, що ліцей обладнаний системами протипожежного захисту, засобами пожежогасіння та схемами евакуації. Водночас перевіряльники зафіксували низку проблем.

Серед основних недоліків:

ознаки грибка та цвілі у приміщеннях;

потреба у ремонті покрівель;

відсутність гарячої води у пансіоні;

неналежні умови приватності у санітарних приміщеннях;

порушення в організації харчування;

недостатня безбар’єрність;

недоліки санітарного утримання та документації з безпеки.

Окремо перевірили укриття ліцею, яке розраховане приблизно на 150 осіб. Воно забезпечене вентиляцією, електропостачанням, Wi-Fi, аптечками, запасами води та санвузлом. Однак виявлено й проблеми — відсутність резервного освітлення та джерела живлення, запасів продуктів тривалого зберігання, системи відеоспостереження, а також підвищену вологість і цвіль.

За результатами перевірки підготують офіційні рекомендації для керівництва ліцею та Тернопільської обласної ради щодо усунення виявлених порушень і покращення умов для дітей.