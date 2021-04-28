У Тернополі ДТП: п’яний мопедист врізався у легкове авто

У Тернополі на вулиці Б. Хмельницького трапилася автопригода – не розминувся моторолер та легковий автомобіль.

Як повідомляє патрульна поліція, водій мопеда допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. Кермувальник автівки відмовитися проходити на місці огляд на стан сп’яніння. Натомість водій мопеду погодився. Алкотестер показав у його крові 2.76 проміле, що понад в десять разів перевищує допустиму законом межу. Також, як згодом вияснилося, моторолер не зареєстрований, а водій не має права керувати транспортними засобами.

На кермувальника мопеда склали адмінпротокол.