15:53 | 28.04.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі ДТП: п’яний мопедист врізався у легкове авто

tata 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі на вулиці Б. Хмельницького трапилася автопригода – не розминувся моторолер та легковий автомобіль.

Як повідомляє патрульна поліція, водій мопеда допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. Кермувальник автівки відмовитися проходити на місці огляд на стан сп’яніння. Натомість водій мопеду погодився. Алкотестер показав у його крові 2.76 проміле, що понад в десять разів перевищує допустиму законом межу. Також, як згодом вияснилося, моторолер не зареєстрований, а водій не має права керувати транспортними засобами.

На кермувальника мопеда склали адмінпротокол.

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