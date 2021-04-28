У Тернополі у лікарню підкинули новонароджену дитину

У приймальній пологового відділення міської лікарні №2 з 2010 року облаштоване «Вікно життя». Працює пункт цілодобово. За цей час матері, які опинилися у складних життєвих умовах, залишили там трьох дітей, двоє з яких вже знайшли нових люблячих батьків. Ще одна дитина – чекає на сім’ю.

«Вікно життя» працює наступним чином: матір відчиняє знадвору спеціальне пластикове вікно і кладе дитину на стіл-нішу, далі автоматично спрацьовує сигналізація, яка повідомляє про це медперсонал. Після чого, працівники закладу одразу забирають немовля. Матір ніхто при цьому побачити не може. Біля вікна встановлений спеціальний пристрій для підтримки стабільної температури та вентиляція.

Впродовж одного тижня, дитина перебуватиме у пологовому відділені, потім її направлять в обласну дитячу лікарню у відділ паталогії для новонароджених. Згідно із чинним законодавством, матір, що залишила новонародженого, може забрати своє дитя впродовж двох місяців. Якщо цього не відбудеться, немовля передають у будинок маляти. Там оформлять усі документи та нададуть дитині ім’я та прізвище. З будинку маляти дитину можуть віддати на всиновлення.