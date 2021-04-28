Судитимуть тернополянку, яка убила ножем співжителя

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянки, яка заподіяла смертельне ушкодженння своєму співжителю.

На лаві підсудних опинилася 56-річна жителька Тернополя. Під час п’яної сварки жінка ножем нанесла тілесне ушкодження своєму співжителю. Чоловік помер від великої зовнішньої крововтрати.

Подія трапилася цьогоріч у березні. Про те, що в одній із квартир по вулиці Чернівецькій помер чоловік поліцейських повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

В ході досудового розслідування було встановлено, що суперечка між 56-річною тернополянкою та її співмешканцем виникла під час розпивання алкогольних напоїв. Жінка вхопила кухонний ніж і встромила лезо чоловікові у стегно. Отримане поранення й спричинило масивну кровотечу від якої 59-річний чоловік помер.

Тернополянці було оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Наразі слідчі Головного управління Нацполіції області скерували матеріали справи до суду. За вчинене підозрюваній загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.