У Тернополі дві лікарні та частина будинків без тепла

У зв’язку із поривом тепломережі призупинене теплопостачання до кількох будинків у Тернополі.

Зокрема, адміністрація КП «Тернопільтеплокомуненерго» просить звернути увагу на дану інформацію мешканців будинків за адресами:

вул. Рудницького, 1

вул. Коцюбинського, 25;

просп. Степана Бандери, 19, 27

вул. Уласа Самчука, 31;

вул. Клінічна, 6,

Призупинено теплопостачання також до КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» (Університетська лікарня, вул. Клінічна, 1) і КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» (вул. Клінічна 1-А).

Ремонтні роботи планується завершити сьогодні, 17 січня, до 16.00 години.

Адміністрація «Тернопільтеплокомуненерго» перепрошує за тимчасові незручності.

Про усі зміни буде повідомлено додатково.