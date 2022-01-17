11:31 | 17.01.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі дві лікарні та частина будинків без тепла

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У зв’язку  із поривом тепломережі призупинене теплопостачання до кількох будинків у Тернополі.

Зокрема, адміністрація КП «Тернопільтеплокомуненерго» просить звернути увагу на дану інформацію мешканців будинків за адресами:

  • вул. Рудницького, 1
  • вул. Коцюбинського, 25;
  • просп. Степана  Бандери, 19, 27
  • вул. Уласа Самчука, 31;
  • вул. Клінічна, 6,

Призупинено теплопостачання також до КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» (Університетська лікарня, вул. Клінічна, 1) і КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» (вул. Клінічна 1-А).

Ремонтні роботи планується завершити сьогодні, 17 січня, до 16.00 години.

Адміністрація «Тернопільтеплокомуненерго» перепрошує за тимчасові незручності.

Про усі зміни буде повідомлено додатково.

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