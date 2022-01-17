У Тернополі дві лікарні та частина будинків без тепла
У зв’язку із поривом тепломережі призупинене теплопостачання до кількох будинків у Тернополі.
Зокрема, адміністрація КП «Тернопільтеплокомуненерго» просить звернути увагу на дану інформацію мешканців будинків за адресами:
- вул. Рудницького, 1
- вул. Коцюбинського, 25;
- просп. Степана Бандери, 19, 27
- вул. Уласа Самчука, 31;
- вул. Клінічна, 6,
Призупинено теплопостачання також до КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» (Університетська лікарня, вул. Клінічна, 1) і КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» (вул. Клінічна 1-А).
Ремонтні роботи планується завершити сьогодні, 17 січня, до 16.00 години.
Адміністрація «Тернопільтеплокомуненерго» перепрошує за тимчасові незручності.
Про усі зміни буде повідомлено додатково.