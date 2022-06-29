У Тернополі двоповерховий пасажирський автобус пошкодив дроти електромережі

Сьогодні, близько 15-ї години на вулиці Замковій сталася автопригода без потерпілих. Двоповерховий пасажирський автобус пошкодив дроти електромережі, які при падінні спричинили механічні пошкодження легкового автомобіля Citroen.

Рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнено. На місці працюють патрульні поліцейські та працівники підрядних організацій.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.