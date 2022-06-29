З метою збереження вулично-дорожньої мережі міста з 28 червня та впродовж літнього періоду 2022 року у Тернополі обмежено рух великовагових транспортних засобів вагою понад 24 тонни та осьовим навантаженням 7 тонн (окрім спеціалізованого транспорту) з 10:00 год. по 22:00 год. в межах вулиць: Степана Будного, Об’їзна, Тараса Протасевича, 15 Квітня, Микулинецька та інших вулиць міста за умови температури зовнішнього повітря вище 28°C.

На автомобільних дорогах загального користування встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Зазначимо також, що з метою забезпечення належного утримання об’єктів шляхо-мостового господарства у Тернополі працює поливальна техніка.

Зважаючи на високу температуру зовнішнього повітря, підрядна організація у ці дні працює в посиленому режимі.

Фото: з відкритих джерел