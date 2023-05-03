У Тернополі експодатківець написав заяву в поліцію на чоловіка, в якого вимагав та отримав 40 тисяч доларів хабаря

Колишній податківець, який свого часу працював заступником начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області Євген Воробець та його син Василь Воробець написала заяву в поліцію на чоловіка, в якого вимагали та отримали хабар у розмірі 40 тисяч доларів 24 вересня 2020 року.

Нагадаємо, “Тернополяни” неодноразово писали про дану резонансну справу.

24 вересня, близько 16-ої години у Тернополі, три групи СБУ, ДБР та “Альфи” затримали на вимаганні та отриманні хабара у розмірі 40 тисяч доларів – більше мільйона гривень податківця, його сина та їх спільників.

Затримали – Євгена Воробця – тоді ще заступника начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області та його сина Василя Воробця з другом Андрієм, а також декілька осіб з кримінального світу у Тернополі.

Досудове розслідування у цій справі завершено, справа перебуває у суді, але через різні причини затягується та відкладається.

Та найцікавіше, що ще у листопада 2020 року, після того, як податківця та його сина і спільників затримали, а згодом випустили під заставу, експодатківець пише заяву в поліцію – так звану претензію на чоловіка, у якого він з сином і вимагали 40 тисяч доларів хабаря.

Потерпілий на якого пишуть заяву Воробці – Іван (в редакції є прізвище), чоловік свого часу працював на фірмі “СХІДЗАХІД”, яка по суті належить експодатківцю Євгену Воробцю, а його син Василь Воробець рахується директором.

ТзОВ “СХІДЗАХІД” займалося та продовжує працювати у сфері – виробництва м’ясних продуктів, виробництва готових кормів для тварин, що утримуються на фермах та діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Офіційно підприємство зареєстроване 17 вересня 2015 року.

Іван працював на фірмі експодатківця Євгена Воробця більше двох років і 23 липня 2020 року звільнився і забрав трудову книжку з підприємства.

“В листопаді 2020 року, після того, як їх взяли на вимаганні та отриманні хабара, а згодом відпустили під заставу, вони пишуть на мене претензію в поліцію, що пропало м’ясо з фірми на якій я працював і зробили документ, що ніби то була ревізія і буцім то викрав у них м’яса на 1,3 мільйона гривень, – розповідає Іван. – Я йшов з фірми 23 липня 2020 року – забирав трудову – жодної ревізії, ні того дня, ні до того не було – запевняю як є, жодні документи про проведення ревізії я не підписував, бо ні ревізії, ні тих документів на 23 липня 2020 року не було. По цій справі я перший раз прийшов у поліцію 25 листопада 2020 року і дав відповідні пояснення, що звільнявся, дали трудову, нічого не брав, ніякої ревізії не було, нічого, ніяких документів про ревізію я не підписував, бо ще раз кажу – ніякої ревізії не було”.

До слова, аудиторську перевірку, яка буцім то і встановила недостачу м’яса на 1,3 млн грн на підприємстві експодатківця Євгена Воробця та його сина Василя Воробця, робила фірма – ТОВ “ТЕР АУДИТ” з Тернополя керівник – Лучко Михайло Романович. Фірма зареєстрована 06.10.1994 року.

“Ми надавали консультацію. Ми проводил перевірку, більше я нічого не можу сказати”, – відзначає Лучко Михайло.

У звіті аудиторської фірми, який чомусь з’явився тільки два місяці по тому, як затримали Воробця та його сина, йдеться, що Іван обібрав експодатківця на 1,3 мільйона гривень, викравши з фірми “СХІДЗАХІД” – яловичину безкісткову заморожену, загальною вагою – 20158,73 кг на загальну суму – 1369113,82 грн, станом на 23.07.2020 року.

“В цей час, поки тривають суди по основній справі за вимагання та одержання у мене хабаря у розмірі 40 тисяч доларів, у липні 2021 року вони подають те саме в поліцію і прикріпляють цю аудиторську перевірку, я знову даю відповідні пояснення, і вже 7 квітня 2023 року на Благовіщення мене, як якогось терориста ловлять на дорозі, вибігають 10 хлопців з камерами повискакували з машин, вручили повістку, а ще й підозру за частиною 5 статті 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в осо­бливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Це важка стаття. Я був у слідчого, ходив з адвокатом, ми ознайомилися з матеріалами справи, слідчі по цій справі постійно змінюються. Хочу наголосити ще раз, я ніякого м’яса не брав, під час мого звільнення жодної аудиторської перевірки не було, ніякі документи про проведення перевірки про наявну недостачу я не підписував”, – зауважує Іван.

Паралельно у Тернопільському міськрайонному суді, суддя Дуда Олександр Олександрович розглядає справу про вимагання та отримання хабаря експодатківцем Євгеном Воробцем та його сином Василем Воробцем.

“У цій справі ми вийшли на фінальну стадію, і я думаю, що таким чином вони намагаються затягнути справу далі, скомпроментувати мене, зауваживши, що в них є ці деталі, але я знаю, що я нічого того, що вони пишуть не робив, – підсумовує чоловік. – Просто виходить, коли в тебе вимагають гроші, потім беруть їх і це фіксують, то тебе ще й потім звинувачують в цьому всьому…”.