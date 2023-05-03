21:46 | 3.05.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі на пішохідному переході збили дитину

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Восьмирічний хлопчик із забоями потрапив до лікарні. Малолітній разом із мамою переходив проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході, коли потрапив під колеса авто.

Аварія трапилася 2 травня близько 8 ранку. Водій автомобіля Skoda Fabia стверджує, що рухаючись вулицею Галицька, відволікся і не встиг вчасно загальмувати.

На щастя, дитина отримала незначні ушкодження. Після огляду лікарями його відпустили додому. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.

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