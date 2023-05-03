У Тернополі на пішохідному переході збили дитину

Восьмирічний хлопчик із забоями потрапив до лікарні. Малолітній разом із мамою переходив проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході, коли потрапив під колеса авто.

Аварія трапилася 2 травня близько 8 ранку. Водій автомобіля Skoda Fabia стверджує, що рухаючись вулицею Галицька, відволікся і не встиг вчасно загальмувати.

На щастя, дитина отримала незначні ушкодження. Після огляду лікарями його відпустили додому. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.