Над Хмельниччиною цієї ночі збили чотири шахеди

Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», на території Хмельницької області сили ППО знищили 4 ворожих БПЛА типу «Shahed»., повідомляють у військовій адміністрації.

Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу ліквідовано.

Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило.

Загалом, за цю ніч ППО збила 66 російських дронів і одну ракету Х-59/69.

Їх збивали у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Усього росіяни запустили 96 безпілотників — 27 з них були локаційно втрачені, а один полетів у Білорусь.