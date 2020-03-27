У Тернополі готують запасну базу, де розмістять не тяжковорих на коронавірус

Станом на сьогодні, в місті є 24 апарати штучної вентиляції легень. На наступному тижні очікують ще 7. П’ятнадцять замовили додатково. Частину з них купили за кошти міського бюджету, частину купив бізнес.

Про це сьогодні в ТСН розповів міський голова Сергій Надал.

Тернопіль один з небагатьох обласних центрів, який не має обласної інфекційної лікарні. Госпітальними базами визначено дві міські лікарні. Ми, за прикладом європейських країн, готуємо базу, де, за потреби, зможемо розмістити 100-150 ліжок.