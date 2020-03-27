Свіжі дані щодо коронавірусу в Монастириському районі

За словами голови Монастириської РДА Павла Дроня, який посилається на керівництво оперативного штабу, станом на 9.00 год в Монастириському районі коронавірусом інфіковано 22 особи.

12 з них із м. Монастириська, 5 – із Швейків, 4 – у с. Ковалівка (1 летальний),

ще один у с. Горішня Слобідка. В їх числі 5 лікарів, 4 медсестри, 2 санітарки, 2 держслужбовці, 1 дитина.

– Продовжуємо сподіватись на доставку по лінії МОЗ спеціальних захисних засобів для медичного персоналу, яких досі не розподілили з літака, що прилетів ще в суботу!, – зазначив Павло Дронь.

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