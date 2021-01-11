Мешканців Тернопільщини просять сидіти вдома, щоб прийняття локдауну не пішло нанівець

Карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він стосується здебільшого тих сфер життєдіяльності, де найвищий ризик поширення інфекції. На цьому наголосив перший заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Дем`янчук під час засідання регіональної комісії ТЕБ НС.

«6 січня у світі зареєстровано рекордну добову кількість випадків коронавірусної хвороби – 781 833. Тому статистичні цифри на Тернопільщині не повинні вводити в оману та нівелювати серйозність коронавірусної небезпеки. На жаль, хвороба не відступає. Так, щоденно реєструється від 52 до 163 нових випадків COVID-19 в області. Але останнім часом ми помітили, що громадяни, незважаючи на заклики медиків залишатися вдома, все менше дотримуються карантину. Тому хочу застерегти жителів області від необдуманих рішень, адже карантин ще не закінчився і карантинні обмеження не відмінені. Знаю, що багато хто з вас уже стомився від карантинних вимог, розумію ваше бажання побачитися з друзями за чашкою кави та відвідати родичів. Але давайте наберемося терпіння та дочекаємося закінчення карантину, аби всі зусилля з протидії поширенню коронавірусу не пішли нанівець. Країна робить усе можливе, аби ми швидше могли повернутися до звичного способу життя. Кожен з нас має допомогти у цьому!», – наголосив Ігор Дем`янчук.

Він нагадав, що на території всієї країни карантин продовжено до 28 лютого. З 8 по 24 січня триватиме локдаун, під час якого вводяться додаткові обмеження.