У Тернополі іноземці будуватимуть завод на 500 робочих місць

У Тернопільському обласному центрі зайнятості відбулась ділова зустріч керівництва ОЦЗ із директором Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області (АРРТО) Володимиром Василевським. Мова йшла про те, що компанія “Global Textile Aliance UA” (GTA UA) – дочірня компанія бельгійської групи компаній Monks International – в Тернополі будуватиме завод з виробництва меблевих тканин та тканин для інтер’єру, а також виготовлення наматрацників для провідних світових брендів.

«Ми дали інвестору найвищий рівень сервісу і тому він обрав нашу Тернопільську область серед усіх регіонів не тільки України, але і країн Східної Європи та суміжних країн. Завдяки новоствореним робочим місцям з високою заробітною платою ми зможемо забезпечити місця праці землякам, – повідомив директор АРРТО. – Вже в 2021 році планується розпочати проєктування на земельній ділянці 5 га в індустріальному парку «Тернопіль», яку надала Тернопільська міська рада, нового заводу площею 20 000 кв. м, де буде розташовано повний цикл виробництва – ткацька, прядильна, в’язальна, фарбувальна та швейна фабрики. Компанія планує створити біля 500 робочих місць з конкурентною заробітною платою. Сума очікуваних інвестицій на першому етапі складе біля 3 млн. євро, а із введенням в експлуатацію основного заводу – 20 млн. євро».

Керівництво Тернопільського обласного центру зайнятості вело мову про можливості та послуги служби зайнятості з добору і профнавчання необхідних роботодавцеві кадрів, комунікаційні заходи представників заводу та шукачів роботи.