11:01 | 17.05.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Померли три жінки: офіційна статистика COVID-19 на Тернопільщині

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