Померли три жінки: офіційна статистика COVID-19 на Тернопільщині
59 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 травня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 3
– жінка 58 р. м. Бучач
– жінка 81 р. м. Копичинці
– жінка 76 р. м. Тернопіль
одужало – 189 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 296
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 68389 осіб;
одужало – 62674 особи;
летальних випадків – 1142 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7324 (6673 одужало, 125 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1475 (1321 одужало, 31 летальних)
– Тернопільський район – 41698 (38042 одужало, 658 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 19270 (16979 одужало, 299 летальних)
– Чортківський район – 19367 (17959 одужало, 356 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2720 (2382 одужало, 28 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (2 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 1
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (42 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 2
• Бережанська міська ОТГ – 3
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 3
• Збаразька міська ОТГ – 1
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 2
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 3
• Підгаєцька міська ОТГ – 5
• Підгороднянська сільська ОТГ – 4
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 3
• Тернопільська міська ОТГ – 13
Чортківський район (15 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 2
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 7