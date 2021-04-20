У Тернополі із дитячого майданчика пропала 5-річна дівчинка

УВАГА!!! РОЗШУК!!!

м. Тернопіль Тернопільським районним управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується малолітня Шевчук Іринка, 5 років, яка 20.04.2021 близько 15.00 годин пропала із дитячого майданчика, який знаходиться біля будинку 14 по вул. Лепкого, м. Тернопіль.

Вона разом з мамою приїхала до Тернополя в гості і залишилася гратися у дворі на вулиці Богдана Лепкого, 14. Проте, коли мама повернулася, дитини на майданчику вже не було.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 5-6 років, зріст 116 см., худорлявої статури, обличчя кругле, волосся середньої довжини, світло-русявого кольору, зібране у хвостик, стягнутий резинкою рожевого кольору.

ОДЯГНЕНА: кофта на довгий рукав оливкового кольору, з якої виглядає гольф сірого кольору, лосіни чорного кольору, кросівки чорного кольору.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 369-98-96.