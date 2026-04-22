Генштаб заявив про удар по російському пункту управління військовими кораблями в Севастополі

Сили оборони вночі на 22 квітня завдали уражень по низці російських об’єктів, у тому числі в окупованому Криму, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 22 квітня.

«Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі (ТОТ АР Крим)», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними штабу, українські війська уразили пункти управління дронами в районах Коровяковки та Тьоткіного Курської області Росії, а також пункт управління БПЛА «Молнія» в районі Добролюбівки на Харківщині.

Командування звітує про удар по пункту управління підрозділу РФ у районі Вязового Бєлгородської області, а також ураження командно-спостережних пунктів у Бєлгородській області та на окупованій частині Донеччини.

Також, за заявою Генштабу, уражено «зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області».

«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», – зазначає штаб.

Командування РФ не повідомляло про ураження своїх об’єктів. Російське Міноборони відзвітувало про збиття 155 українських безпілотників над 12 регіонами, включно з окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.