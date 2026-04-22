Пішов із життя знаний педагог із Кременця Юрій Цимбалюк

На 63-му році життя відійшов у вічність старший викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академіяї ім. Тараса Шевченка Юрій Цимбалюк.

Юрій Григорович народився 26 листопада 1963 року в селі Старий Вишнівець на Тернопільщині. У 1990 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я. О. Галана за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця».

Свою педагогічну діяльність розпочав у 1991 році в Кременецькому педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка. Упродовж 1999–2001 років очолював відділ образотворчого мистецтва. З 2003 року працював у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті (нині академія), де обіймав посади асистента, викладача та старшого викладача.

Юрій Цимбалюк був майстром народних художніх промислів у галузі художнього ковальства, а також співавтором навчальних посібників «Зварювання» та «Лабораторні роботи із зварювання». Він зробив вагомий внесок у підготовку майбутніх учителів трудового навчання та розвиток технологічної освіти.

Окрім викладацької діяльності, активно долучався до культурного життя регіону. Брав участь у фестивалях народних ремесел і мистецтва, зокрема «Братина», «Дзвони Лемківщини», виставках «Скарби тернового поля» та обласних конкурсах аматорського мистецтва.

Колеги та учні згадують його як відповідального педагога, мудрого наставника і щиру творчу людину.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Вічна пам’ять.