Понад 2100 вакансій на Тернопільщині: кого шукають роботодавці

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи 2113 вакансій від роботодавців регіону. З них половина – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в оптовій та роздрібній торгівлі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.

У топ 10 вакансій області увійшли: водії, продавці, підсобники, слюсарів, бухгалтерів, менеджерів, кухарів, вантажників, монтажників, лікарі різних спеціалізацій і медсестри.

У топі професій за розміром зарплати:

• 50-52 тис. грн – майстри будівельних та монтажних робіт, бетонярі, електромеханіки з ліфтів, налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас, водій автотранспортних засобів, монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, головний бухгалтер, інженер-технолог;

• 40-41 тис. грн – головні будівельники (домобудівного, сільського будівельного комбінату), малярі, штукатури, монтажники систем утеплення будівель, покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, складальники виробів, головні художники-конструктори (дизайнери), підсобні робітники, менеджери (управителі), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), шліфувальник, завідувач складу, лікар ветеринарної медицини, машиніст екскаватора, керуючий відділенням;

• 32-36,8 тис. грн – майстри з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, водії тролейбуса, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, економісти, шеф-кухар, геодезист, менеджер (управитель) з персоналу, електрогазозварник, менеджер (управитель) з постачання, машиніст-кранівник, менеджер (управитель), монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, друкар глибокого друкування, друкар флексографічного друкування;

• 30-31,8 тис. грн – складальники електричних машин та апаратів, формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування, вантажники, начальники зміни (промисловість), охоронці, водій навантажувача, оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок, пекар, бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва), обліковець, бухгалтер, представник торговельний, слюсар-ремонтник, оббивальник меблів, електрозварник ручного зварювання, моторист (машиніст), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, службовець на складі (комірник), майстер з ремонту приладів та апаратури, бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва), електрик дільниці, лаборант (біологічні дослідження), технік-електрик, технік-будівельник.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації. На 1 вакансію в середньому претендують 2 особи.

Також на сьогодні є 460 вакансій для ветеранів(ок) – спеціалісти державної служби (місцевого самоврядування), лікарі різних спеціалізацій, водії автотранспортних засобів, водії тролейбуса, бетоняр, бригадир, бухгалтер, експедитор, агроном, маляр, муляр, охоронець та ін.

Вакансій з житлом 64 – монтажник-складальник металопластикових конструкцій, лікарі різних спеціалізацій, електрогазозварник, тракторист, охоронник, формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, електрогазозварники, монтажники, складальники металопластикових конструкцій, вантажники, охоронці та охоронники, лікарі, механіки-налагоджувальники, трактористи, малярі тощо.

За детальнішою інформацією зверніться у зручний для Вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, або за тел. «гарячої лінії» – (063) 5765756.