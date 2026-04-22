У Заліщиках обмежили використання питної води: що заборонено

У місті Заліщики запровадили обмеження на використання питної води через технічні проблеми з тиском у системі водопостачання. Відповідне звернення оприлюднило КП «Заліщицький Водоканал».

Як зазначають у підприємстві, наразі неможливо збільшити об’єми подачі води, тому для забезпечення стабільного доступу для всіх мешканців вводяться обмежувальні заходи.

🚫 Зокрема, заборонено використовувати питну воду для:

поливу городів, газонів, квітників та інших зелених насаджень

прибирання дворів, під’їздів і прибудинкових територій (якщо немає лічильників)

⚖️ Контроль і відповідальність

У місті вже працює спеціальна комісія, яка перевіряє:

самовільні підключення до мереж

випадки нераціонального використання води

Порушникам загрожує відключення від водопостачання та адміністративна відповідальність у вигляді штрафів.

У водоканалі наголошують: в умовах воєнного стану доступ до питної води є критично важливим, тому мешканців закликають відповідально ставитися до її використання та дбати про потреби інших.