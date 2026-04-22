У Тернополі висаджують нові дерева – кожне з них із сенсом

На вулицях Юліуша Словацького та В’ячеслава Чорновола висадили нові дерева – катальпи бігнонієвидні та клени. Це не просто озеленення, а частина акції «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево». Повідомляють у тернопільські міській раді.

Кожне дерево тут – із сенсом. Це внесок у місто і водночас допомога українським військовим. Це про вдячність, яку можна втілити в дію.

Акція триває ще з осені 2024 року, і за цей час у Тернополі вже з’явилося понад 200 нових дерев.