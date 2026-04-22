В Україні зафіксовано перший випадок субваріанту COVID-19 «Цикада»

У світі про «Цикаду» вперше повідомили наприкінці 2024 року. Наразі відомо про поширення у 23 країнах. За оцінками ВООЗ, субваріант «Цикада» не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

Центр громадського здоров’я України В Україні підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою «Цикада» виявили фахівціпід час секвенування — лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу. Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу.

Симптоми «Цикади» не відрізняються від інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді — подразнення очей або висипи.

Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу COVID-19 та його ускладнень.

Якщо маєте симптоми — зверніться до лікаря.