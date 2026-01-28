У Тернополі лікарні та котельні виключають, а міськраду і елітні забудови — ні. Що не так з графіком відключень?

27 січня акціонерне товариство «Тернопільобленерго» запровадило персоналізований пошук графіків відключень електроенергії за адресою. Журналісти «20 хвилин» вирішили провести експеримент: перевірили адреси лікарень, котелень та елітних будинків, щоб дізнатися, чи всюди застосовують обмеження хоча б 28 січня. Відстежити наразі інші дні неможливо, адже графік постійно змінюють. Як показують дані на сайті обленерго, для деяких адрес графіки не діють — і серед них далеко не найважливіші об’єкти. Більше читайте у матеріалі!

Замість звичного загального графіку погодинних відключень світла запровадив форму для пошуку персоналізованого графіку за адресою споживача. Що ж змінилося? Раніше споживачі користувалися загальним графіком і шукали свою підчергу та години відключень самостійно. Відтепер треба ввести адресу і система покаже підчергу, години відключень та відновлення електропостачання.

Люди кажуть: новий графік – знущання

Як зазначають на сайті Тернопільобленерго, це допоможе споживачам спланувати свій час та легше адаптуватися до тимчасових обмежень електропостачання. Водночас нововведення викликало хвилю критики у соцмережах: люди ставлять під сумнів його доступність під час блекаутів, особливо для літніх мешканців і жителів сіл та дачних кооперативів.

– Верніть загальний графік, мало того що адресу треба ввести щей особовий рахунок просить!! Купу часу займає! – пише Людмила Сенів.

– Незручно, з першим розібрались, звикли, зручніший, – пише Людмила Перечай.

– Боже змилосердися над нами. Всі області по людськи подають графіки, а в нас як (завжди) все для людей. Кому влізла така ідея в хвору голову? Поставте назад такий графік як був, будь ласка. Почуйте нас, – пише Марія Гринчишин.

Це не критика а крик душі для старших людей які проживають в селі і без інтенету, – пише Олександра Осадчук.

І таких коментарів та повідомлень та коментарів редакція отримує десятки.

Критична інфраструктура без світла?

Журналісти «20 хвилин» зібрали адреси лікарень та котелень і за допомогою форми для пошуку персоналізованого графіка на сайті «Тернопільобленерго» перевірили, чи підпадають ці установи під відключення електроенергії. Наш аналіз показав: у більшості лікарень і котелень світло вимикають від трьох і більше годин на добу, утім є й винятки. За яким принципом їх визначають – наразі незрозуміло.

Якщо говорити за медичні заклади міського та обласного значення, то графіки відключень застосовують до лікарні №2, лікарні №3, обласної дитячої лікарні, міської дитячої лікарні, обласної клінічної лікарні, а також обласного онкологічного диспансеру.

Водночас у міській лікарні швидкої допомоги, міській дитячій поліклініці, обласній психоневрологічній лікарні та обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» електропостачання не вимикають. Судячи з сайту АТ «Тернопільобленерго»: «За вашою адресою не застосовуються графіки погодинних відключень». На підтвердження цього нижче публікуємо скріншоти.

Що стосується котелень, то більшість із них підпадають під графіки погодинних відключень. Якщо вірити графіку на сайті «Тернопільобленерго», приміром 28 січня, електропостачання там вимикають орієнтовно на три–п’ять годин на добу. Виняток лише чотири котельні – у центрі міста та житловому масиві «Дружба», де обмеження не застосовують.

Свої та елітні постійно зі світлом?

Поки тисячі тернополян щодня підлаштовують своє життя під графіки відключення електроенергії, у місті, як з’ясували журналісти «20 хвилин» за даними «Тернопільобленерго», є ті елітні, для якої ці обмеження не діють. Хто ж вони?

Поза графіком погодинних відключень, а отже постійно зі світлом, залишається будівля Тернопільська міська рада, але сусідні будинки під №6,4,3,2 – вимикають. Аналогічна ситуація і з будівлею Тернопільської обласної військової адміністрації та облради.

Без обмежень електропостачання і окремі елітні новобудови Тернополя. Зокрема, житловий комплекс «Грін Парк», житловий комплекс «Андріївський», а також ЖК Atlanta Tower.

Також поза графіками відключень – торговельно-розважальний центр «Атріум» та скляна новобудова у парку Тараса Шевченка. Постійно зі світлом і церковне керівництво, наприклад, Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ. Графіки погодинних відключень також не діють за адресою, де працює платна танцювальна студія JDC . Нагадаємо, до її відкриття та облаштування, як з’ясувала редакція, має стосунок син заступника міського голови Тернополя. Студію відкрили замість раніше обіцяного коворкінг-центру для внутрішньо переміщених осіб.

Тож постає логічне запитання: чи справді безперебійне електропостачання для роботи міської та обласної влади, елітних житлових комплексів і приватних закладів є важливішим за стабільну роботу котелень, які забезпечують теплом тисячі абонентів, та лікарень, де рятують людські життя?

Нагадаємо, 12 січня міський голова Сергій Надал повідомив, що критична інфраструктура Тернополя також підпадає під графіки відключення світла, а все це через дефіцит генерації та навантаження на мережу після руйнувань енергетичної інфраструктури. З його слів, тепер, щоб залишитися в переліку об’єктів з пріоритетним електропостачанням, потрібно відповідати новим критеріям. Зокрема – споживати не більше 100 кіловат електроенергії на годину. З його слів, лише одна котельня у Тернополі споживає орієнтовно 300 кіловат. А в нас 35 котелень і паливних. Щодо електротранспорту, то тролейбуси теж не вписуються в ці рамки нових лімітів енергоспоживання.

Втім, у Розпорядженні Кабміну, на яке він посилається, ідеться, що всі ці заходи не застосовуються до закладів охорони здоров’я, закладів освіти, об’єктів життєзабезпечення населення та оборонно-промислового комплексу.