Застряглі в заметах швидкі, рейсові автобуси та авто: наслідки негоди на Тернопільщині
Значне ускладнення погодних умов, утворення снігових заметів, внаслідок інтенсивного снігопаду, поривів вітру та хуртовини призвело до ускладнення руху транспортних засобів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.
– о 08:41 в с. Ценів Тернопільського (Козівського) району черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено буксирування зі снігового замету рейсового автобуса «Тернопіль – Вибудів» з пасажирами;
– о 12:20 в с. Білокриниця Кременецького району оперативною групою Кременецького районного відділу під час патрулювання доріг здійснено буксирування зі снігового замету легкового автомобіля з людьми;
– о 13:26 в м. Почаїв Кременецького району черговим відділенням 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ здійснено буксирування зі снігового замету карету екстреної медичної допомоги;
– о 18:08 в с. Світле Чортківського (Монастириського) району черговим караулом місцевої пожежної команди с. Коропець здійснено буксирування зі снігового замету карету екстреної медичної допомоги;
– о 19:39 в с. Солоне Чортківського (Заліщицького) району оперативною групою Заліщицького районного відділу під час патрулювання доріг здійснено буксирування зі снігового замету легкового автомобіля з людьми;
– о 20:48 в с. Воля Тернопільського (Теребовлянського) району черговим відділенням 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї ДПРЧ здійснено буксирування зі снігового замету 2-х автомобілів.