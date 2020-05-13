13:00 | 13.05.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі масово протестують працівники ринків

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Працівники тернопільських ринків вийшли на акцію протесту. Люди зібралися під стінами міської ради.

За словами протестувальників, на акцію вийшли, щоб у Тернополі дозволили роботу промислових та змішаних ринків.

Через карантин підприємці не працювали і зазнали значних збитків. Тепер вимагають, щоб у міськраді дозволили працювати не лише вибірково, адже усі сплачуюють податки і повинні утримувати свої сім’ї, зароблять гроші на продукти харчування.

Підприємці пояснюють, що в інших містах України, де рівень захворюваності на коронавірус значно вищий, роботу ринків дозволили. 

У Тернополі під міськрадою зібралися працівники ринків. Люди вимагають, аби їм дозволили працювати. Кажуть, під час карантину, працюють підприємці ринків вибірково. Хочуть, аби запрацювали промислові й змішані ринки, – пишуть Тернополяни.

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