Сьогодні відновив роботу ТРЦ “Подоляни”
13 травня торгова галерея ТРЦ “Подоляни” відновив роботу. Про це йдеться на офіційній сторінці торгового центру у Фейсбуці.
Приблизний графік роботи з 11:00-20:00 (у зв’язку з відсутністю громадського транспорту графік роботи кожного магазину може змінюватися у невеликому діапазоні 30 хв).
- Кабінет Міністрів і Тернопільська міська рада послабили карантинні обмеження та дозволили торгівлю непродовольчими товарами у торгових центрах, – зазначають у “Подолянах”. — Це означає, що наші магазини знову відчиняють свої двері!
Зверніть увагу, що розважальні заклади та заклади харчування поки що залишаться закритими.
Просимо дотримуватись наступних правил для безпечних покупок:
✅ одягайте маски та рукавички
✅ при покупках дотримуйтесь дистанції 2 м. один від одного
✅ часто мийте руки або дезинфікуйте
✅ якщо почуваєте себе погано то просимо залишитись вдома і відкласти ваші покупки.
Для вашої безпеки та безпеки наших працівників у ТРЦ “Подоляни” будуть розміщені дезинфектори, а також буде проводитись дезинфекція приміщення.