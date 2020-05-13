Сьогодні відновив роботу ТРЦ “Подоляни”



✅ одягайте маски та рукавички

✅ при покупках дотримуйтесь дистанції 2 м. один від одного

✅ часто мийте руки або дезинфікуйте

✅ якщо почуваєте себе погано то просимо залишитись вдома і відкласти ваші покупки.

Для вашої безпеки та безпеки наших працівників у ТРЦ “Подоляни” будуть розміщені дезинфектори, а також буде проводитись дезинфекція приміщення.