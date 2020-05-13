13:30 | 13.05.2020
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Новини Тернополя 

Сьогодні відновив роботу ТРЦ “Подоляни”

Irena 0 Views Прокоментуй!

13 травня торгова галерея ТРЦ “Подоляни” відновив роботу. Про це йдеться на офіційній сторінці торгового центру у Фейсбуці.

Приблизний графік роботи з 11:00-20:00 (у зв’язку з відсутністю громадського транспорту графік роботи кожного магазину може змінюватися у невеликому діапазоні 30 хв).

  • Кабінет Міністрів і Тернопільська міська рада послабили карантинні обмеження та дозволили торгівлю непродовольчими товарами у торгових центрах, – зазначають у “Подолянах”. — Це означає, що наші магазини знову відчиняють свої двері!

    Зверніть увагу, що розважальні заклади та заклади харчування поки що залишаться закритими.
    Просимо дотримуватись наступних правил для безпечних покупок:
     одягайте маски та рукавички
    при покупках дотримуйтесь дистанції 2 м. один від одного
    часто мийте руки або дезинфікуйте
     якщо почуваєте себе погано то просимо залишитись вдома і відкласти ваші покупки.
    Для вашої безпеки та безпеки наших працівників у ТРЦ “Подоляни” будуть розміщені дезинфектори, а також буде проводитись дезинфекція приміщення.

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