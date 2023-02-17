У Тернополі медикам швидкої за порятунок чоловіка висловили вдячність

У звичний робочий день Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в оперативно-диспетчерську службу швидкої допомоги “103” надійшов далеко не буденний дзвінок. Зазвичай тут лунає багато викликів з проханнями про допомогу. Всі вони сповнені хвилювань, болю, розгубленості та навіть страху. Алей цей був особливий, адже в ньому йшлося про подяку. Вдячність висловлювала дружина пацієнта, за життя якого наполегливо боролася 3 бригада у складі лікаря Мельникович Валентини Юріївни, фельдшера Антків Наталії Павлівни та водія Баяка Мирона Михайловича. Цей випадок був особливо складним, адже допомоги потребував чоловік у критичному стані і з важким набряком легень. Для того, щоб його стабілізувати, підключити до кисню та доставити до лікарні у відділ кардіології знадобилися кваліфіковані, впевнені та рішучі дії усього медичного складу.

Валентина Юріївна відзначає, що однією із запорук успіху у такій ситуації також є злагодженість дій та спрацьованість виїзної групи. Наразі чоловік перебуває у стаціонарі і його стан стабільний, а дружина сповнена вдячності та поваги до людей, які так гідно та професійно виконують свою щоденну роботу і дають шанс на життя тим, хто вже на якусь мить втратив надію.

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