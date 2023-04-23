У Тернополі Mercedes та BMW влаштували зухвалі перегони

Учора в мережі Інтернет поширилось відео, як на вулиці Обʼїзній водії автомобілів Mercedes та BMW, зухвало порушуючи правила дорожнього руху, влаштували “перегони”.

Інспектори патрульної поліції оперативно відреагували на цю інформацію, встановили особи порушників та притягнули їх до відповідальності.

Охоронці порядку провели з водіями розʼяснювальну бесіду та попередили про відповідальність, в разі повторного порушення ПДР.

Дякуємо небайдужим громадянам за правосвідомість та активну взаємодію з патрульними.

Разом — ми сила🤝