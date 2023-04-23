01:12 | 24.04.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі Mercedes та BMW влаштували зухвалі перегони

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Учора в мережі Інтернет поширилось відео, як на вулиці Обʼїзній водії автомобілів Mercedes та BMW, зухвало порушуючи правила дорожнього руху, влаштували “перегони”.

Інспектори патрульної поліції оперативно відреагували на цю інформацію, встановили особи порушників та притягнули їх до відповідальності.

Охоронці порядку провели з водіями розʼяснювальну бесіду та попередили про відповідальність, в разі повторного порушення ПДР.

Дякуємо небайдужим громадянам за правосвідомість та активну взаємодію з патрульними.

Разом — ми сила🤝

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *