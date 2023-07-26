У Тернополі молодики на елітних автівках влаштовували перегони в Тернополі

Незважаючи на зайнятість, в.о. начальника поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко завжди знаходить час для спілкування з громадянами в соцмережах.



Мені надійшло чимало особистих повідомлень про те, що невідомі особи на вулицях міста порушують тишу та не дотримуються комендантської години. Молодики, катаючись на елітних автівках, створюють аварійні ситуації для учасників дорожнього руху. Від себе особисто хочу сказати – це неприпустимо! Коли в країні війна, й наші хлопці гинуть за рідну землю – інші розважаються, аби підняти свій адреналін.

Поліцейським вдалося встановити особи п’ятьох правопорушників. Це місцеві мешканці 1998, 2000 та 2004 років народження. Молодики не тільки займалися екстремальним водінням, а ще й викладали відео в інтернет. На водіїв працівники патрульної поліції склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та провели профілактичні бесіди.

Тож, якщо любителі швидкої їзди продовжуватимуть й надалі займатися так званим «дрифтом», ми знайдемо їм заняття з високим вмістом адреналіну. ЗАПЕВНЯЮ: якщо такі інциденти повторяться, до порушників буде застосовано максимальну міру покарання, – обіцяє Сергій Зюбаненко.