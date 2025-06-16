У Тернополі викрили чоловіка, який облаштував наркопритон у квартирі

У Тернополі правоохоронці викрили 42-річного чоловіка, який організував у власному помешканні наркопритон та займався збутом заборонених речовин.

Оперативну інформацію про підозрілу діяльність отримали співробітники Тернопільського районного управління поліції. У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисник надавав своє житло для вживання наркотиків наркозалежним особам, а також сам розповсюджував заборонені речовини.

Під час обшуку в квартирі поліцейські вилучили наркотики та пристрої для їх вживання. Як з’ясувалося, чоловік вже мав судимість за аналогічний злочин, однак продовжив незаконну діяльність.

Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 317 — організація місць для незаконного вживання наркотиків;

ч. 2 ст. 307 — незаконне зберігання та збут наркотичних речовин.

Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За вчинене правопорушення йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.