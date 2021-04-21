У Тернополі можна пройти томографічне обстеження

У КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР учасники АТО/ООС можуть безкоштовно пройти томографічне обстеження на сучасному медичному обладнанні.

Комп’ютерний томограф дозволяє провести детальне медичне обстеження усіх органів та систем, при цьому променеве навантаження на пацієнта, завдяки новітньому обладнанню, знижується на 75%. Сучасний 32-зрізовий комп’ютерний томограф дає можливість робити якісні обстеження.

У лікувально-діагностичному центрі також здійснили капітальний ремонт із заміною вікон, дахового покриття, системи опалення та водопостачання, а також повністю комп’ютеризували заклад. Діагностичний центр знаходиться на вулиці Руська , 47 ( колишня залізнична поліклініка), детальніше за номером (0352) 47-22-98.