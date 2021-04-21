Підозрювану у вбивстві іноземного студента з тернопільського вишу залишено під вартою

20 квітня колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги захисників та законного представника підозрюваної Соломії Т. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29 березня 2021 року, якою Соломію Т. залишено під вартою до 27 травня ц.р.

У судовому засіданні адвокати підозрюваної просили пом’якшити запобіжний захід та відпустити Соломію Т. під цілодобовий домашній арешт і зобов’язати постійно носити електронний браслет.

Тим часом, законний представник підозрюваної, її мати, у своїй апеляції просила вдвічі зменшити розмір застави — до 169 тис. 400 грн., зазначивши, що за час перебування дочки під вартою у неї суттєво погіршився стан здоров’я. “Вона у мене єдина дочка, і я хочу врятувати її здоров’я, а, можливо, і життя”, – сказала Марія Т.

Підозрювана Соломія Т., яка брала участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції з Чортківського слідчого ізолятора, підтримала прохання матері, зазначивши, що потребує термінової госпіталізації через погіршення самопочуття.

Прокурор заперечила проти задоволення поданих апеляційних скарг, підкресливши, що Соломія Т. обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину — в убивстві іноземного студента (ч.1 ст. 115 КК України). І хоча у суді першої інстанції вже почався розгляд даного кримінального провадження, це не зменшує ризики, зокрема, переховуватись від суду, прокуратури, впливати на свідків. Щодо необхідності медичного огляду, то від підозрюваної не надходило жодної скарги на стан здоров’я.

За результатом розгляду колегія суддів Тернопільського апеляційного суду подані апеляційні скарги залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді — без змін.

Водночас колегія суддів окремо повідомить адміністрацію Чортківського СІЗО про необхідність провести медичне обстеження підозрюваної Соломії Т, повідомила пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Довідка: санкція ч.1 ст. 115 КК України передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.