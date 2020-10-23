10:31 | 23.10.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі можуть збільшити об‘єм досліджень для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19

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22 жовтня до лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» було передано автоматичну станцію для екстракції рибонуклеїнових кислот Auto-Pure96, яка зможе одночасно опрацьовувати від 1 до 96 проб та проводити екстракцію ДНК та РНК за 30-60 хвилин, а також отримано витратні матеріали.

Це дасть змогу значно збільшити об‘єм виконуваних досліджень для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19.

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