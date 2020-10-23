У Тернополі можуть збільшити об‘єм досліджень для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19

22 жовтня до лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» було передано автоматичну станцію для екстракції рибонуклеїнових кислот Auto-Pure96, яка зможе одночасно опрацьовувати від 1 до 96 проб та проводити екстракцію ДНК та РНК за 30-60 хвилин, а також отримано витратні матеріали.