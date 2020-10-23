Список кандидатів до Тернопільської міської ради від “Голосу”

Голос Тернополя презентував команду з якими йде на вибори до тернопільської міської ради.

ОКРУГ №1 (Дружба, Кутківці, Пронятин, села Тернопільської ОТГ)

01 ШКУЛА Андрій

02 ЛУЦИШИН Олег

03 БЕЗКОРОВАЙНА-ХАРА Галина

04 ХАМУЛЯК Назарій

05 ГЕСЮК Юлія

06 МОРОЗ Іванна

07 ГАПІЙ Назар

08 БОГУШЕВСЬКА Тетяна ОКРУГ №2 (Центр, Новий Світ, Кемпінг, Оболоня, Комбайновий, Цукровий) 01 ШТОПКО Юрій

02 ЯВОРСЬКА Неля

03 ХОМ’ЯК Світлана

04 ЗЕЛІНКА Андрій

05 МОРОЗ Христина

06 МУЛЯРЧУК Василь

07 ДУНЕЦЬ Ніна

08 ЧЕРВІНСЬКИЙ Юрій

09 БАРТКІВ-КРАЄВСЬКА Ірина ОКРУГ №3 (Східний, Верхня Канада, Старий Парк) 01 ЗЕЛІНКА Назарій

02 МІХАЙЛІДІ Катерина

03 ПРИЙДУН Надія

04 ФЛЯК Сергій

05 КОПАЧІВСЬКИЙ Андрій

06 МЕЛЬНИК Лілія

07 ГАБРУСЬКИЙ Володимир

08 ЖУРАВЕЛЬ Юлія

09 БІГУС Микола ОКРУГ №4 (Галицька, Текстильник, Злуки, Ближній Сонячний, Нижня Канада) 01 РОМАНКО Володимир

02 АНДРІЄШИН Дмитро

03 М’ЯХКОТА Михайло

04 МЕДЮХ Людмила

05 БОЖИНСЬКА Оксана

06 КОСТЮК Анатолій

07 ПОЛИВАНЧУК Оксана

08 ЯЦУК Роман ОКРУГ №5 (Аляска, Тинда, Дальній Сонячний) 01 СИНОВЕЦЬ Олег

02 РИХЛЮК Ірина

03 КОГУТ Мар’ян

04 ОЛІЙНИК Михайло

05 РУКАВЕЦЬ Зоряна

06 БАРАН Ярослав