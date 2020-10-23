10:55 | 23.10.2020
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Новини Тернополя 

Тернопіль, Бережани, Кременець, Чортків та сім районів області – червоні. Затверджено нове епідемічне зонування

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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

🔴до червоної зони віднесено:
– міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
🟠до помаранчевої зони:
– Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області.

З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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