Тернопіль, Бережани, Кременець, Чортків та сім районів області – червоні. Затверджено нове епідемічне зонування
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
до червоної зони віднесено:
– міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
до помаранчевої зони:
– Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області.
З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.