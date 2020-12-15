У Тернополі муніципали полюють на незаконні шлагбауми
Муніципальна інспекція демонтувала у Тернополі два технічних засоби регулювання дорожнього руху.
11 грудня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано два технічних засоби регулювання дорожнього руху – шлагбауми, що були встановлені на виїзді з вулиці Гнатюка на вулицю Нечая в м. Тернополі.
Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 30.10.2020 року №826 «Про усунення порушень у сфері благоустрою».
Демонтовані об’єкти передані власнику на зберігання до отримання дозволу на їх встановлення.