13:31 | 15.12.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі муніципали полюють на незаконні шлагбауми

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Муніципальна інспекція демонтувала у Тернополі два технічних засоби регулювання дорожнього руху.

11 грудня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано два технічних засоби регулювання дорожнього руху – шлагбауми, що були встановлені на виїзді з вулиці Гнатюка на вулицю Нечая в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 30.10.2020 року №826 «Про усунення порушень у сфері благоустрою».

Демонтовані об’єкти передані власнику на зберігання до отримання дозволу на їх встановлення.

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