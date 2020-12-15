У Тернополі муніципали полюють на незаконні шлагбауми

11 грудня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано два технічних засоби регулювання дорожнього руху – шлагбауми, що були встановлені на виїзді з вулиці Гнатюка на вулицю Нечая в м. Тернополі.