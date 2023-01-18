У Тернополі на базі освітніх закладів розгорнуто 12 пунктів масового проживання громадян у разі блекауту

У Тернополі на базі міських освітніх закладів розгорнуто 12 пунктів масового проживання мешканців у випадку надзвичайної ситуації, коли буде відсутня електроенергія, централізоване тепло- та водопостачання. Розміщені вони практично у всіх мікрорайонах міста.

У випадку критичної ситуації школа припиняє працювати як заклад освіти та стає пунктом масового проживання населення.

Такі заклади уже забезпечені усім необхідним інвентарем, щоб надавати прихисток населенню у разі потреби. Зокрема, є – генератори, пічки-буржуйки, спальні мішки, каримати, польові кухні, старлінки, дрова, вогнегасники та інше. Ці пункти також облаштовані санвузлами та забезпечені побутовою хімією, засобами дезінфекції, ліхтарями, аптечками тощо.

Просимо тернополян та гостей нашого міста ознайомитись із переліком цих локацій та знати розміщення найближчого такого пункту до вашого місця проживання.

Пункти масового проживання громадян у Тернополі на випадок блекауту № Назва навчального закладу Адреса 1 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Вул. Михайла Грушевського, 3 2 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Вул. Михайла Грушевського, 2 3 Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Вул. Камінна, 2 4 Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» Вул. Іванни Блажкевич, 1 5 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вул. Лесі Українки, 3-А 6 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича Вул. Василя Костянтина Острозького, 51 7 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого вул. Клима Савура, 1 8 Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» Вул. Лесі Українки, 23, 9 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького вул. Володимира Винниченка 2 10 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 бульв. Симона Петлюри, 8 11 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 бульв. Дмитра Вишневецького, 8 12 Тернопільський Технічний ліцей вул. Романа Купчинського, 5а

Переглянути перелік пунктів масового проживання можна на інтерактивній карті у розділі «Е-сервіси». Також – у мобільному застосунку «е-Тернопіль» (який можна завантажити на Android та на iOS).