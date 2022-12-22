У Тернополі на базі школи №28 працює стаціонарний пункт обігріву «Тепле місто»

У Тернополі триває робота з розгортання нових пунктів обігріву, де тернополяни та гості нашого міста зможуть скористатись електроенергією, інтернетом та зігрітись.

Цими днями міський голова Сергій Надал оглянув, як працює стаціонарний пункт незламності «Тепле місто», що розгорнутий на базі загальноосвітньої школи №28 (бульв. Дмитра Вишнівецького, 8). Пункт обігріву працює для мешканців з 08:00 по 20:00 год.

«Продовжуємо облаштовувати нові пункти обігріву та пункти масового проживання мешканців під час критичної ситуації у випадку відсутності води, тепла та електроенергії. Раніше на бульв. Пантелеймона Куліша був мобільний пункт обігріву, однак його перенесли для потреб мешканців мікрорайону «Цукровий завод» на вул. Микулинецьку, – зазначає Сергій Надал. – Натомість новий пункт облаштували у школі №28. Тут є все необхідне для того, щоб люди мали можливість зігрітись, зарядити гаджети, випити чаю з печивом, є куточок для дітей, доступний санвузол, інтернет. Цей пункт також забезпечений термопокривалами, аптечками, спальними мішками. Влаштовано генератор, пічку-буржуйку і польову кухню».

Міський голова додає, подібних 12 великих пунктів обігріву масового проживання зараз облаштовується у різних мікрорайонах нашого міста на випадок блекауту.

З переліком доступних пунктів обігріву можна ознайомитись на інтерактивній карті, що у розділі «Е-сервіси», або у мобільному додатку «е-Тернопіль».

До слова, цими днями задля забезпечення належних умов закладам освіти Тернополя передано інвентардля облаштування пунктів проживання мешканців на випадок блекауту.