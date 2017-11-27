У Тернополі на місці пам’ятника загиблому бійцю хочуть поставити торгові точки

23 листопада в “зеленій кімнаті” Тернопільської міської ради відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі. Депутати та чиновники заслухали усіх громадян, які прийшли на засідання з особистими та загальноміськими питаннями.

Зокрема, Віктор Роздобудько виступив перед комісією з боку жителів 2 будинку на вулиці Львівській. Разом із юристом вони підняли питання забудови території перед їхнім будинком. З ініціативи мешканців на прибудинковій території встановили пам’ятник на честь загиблого бійця, який мешкав у цьому будинку, проте підприємець планує побудувати тут торгові точки.

У 2014 році земля була передана на комунальне підприємство, а згодом міська рада затвердила відповідні документи та дозволи на інвестиційну угоду, а саме будівництво одноповерхового торгового комплексу. Хоча, зі слів активіста підприємець будує двоповерхове торгове приміщення з мансардою на відстані дев’яти метрів від вікон житлових кімнат. Члени комісії вирішили підтримати пропозицію голови комісії Андрія Шкули, який запропонував прийняти звернення до виконавчого комітету Тернопільської міської ради про скасування рішення виконавчого комітету, яким вони затвердили результат інвестиційного конкурсу по даній земельній ділянці і рекомендувати розірвати сам інвестиційний договір, що суперечить інтересам громади. ДІЙ – Тернопіль