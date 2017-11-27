На Тернопільщині виявили африканську чуму

25 листопада на сільгоспугіддях одного з агропідприємств Збаражчини було виявлено трупи 2 диких кабанів, на місці знахідки лікарі районної ветеринарної лікарні відібрали зразки матеріалу для дослідження на АЧС.

Уже наступного дня фахівці Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини підтвердили наявність вірусу АЧС у загиблих тварин.

На позачерговому засіданні ДНПК при Збаразькій РДА, яке відбулося 26.11.2017р. було прийнято рішення визнати неблагополучним пунктом урочище «Під горою» на території земельних угідь Іванчанської сільської ради Збаразького району.

В урочищі «Під горою» введено карантин, проводяться пошуки хворих та загиблих диких кабанів, уже найближчим часом буде проведено відстріл, що дозволить зменшити поширення небезпечної інфекції серед дикої фауни та потрапляння її у приватні господарства.

Згідно рішення ДНПК на території де було знайдено загиблих тварин проведено дезінфекцію, трупи утилізовано, визначено зону захисту (туди не входять населені пункти) та зону нагляду, до якої увійшли 11 населених пунктів Збаразького району.

Уже завтра відбудеться засідання ДНПК при Тернопільській обласній державній адміністрації, де буде визначена зона нагляду на територіях сусідніх районів, а також затверджений план дій щодо недопущення спалаху захворювання в інших населених пунктах та приватних домогосподарствах.