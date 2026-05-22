Помер Григорій Грохольський — «душа Кременця» та знаний розповідач історій гори Бона

У Кременці відійшов у вічність Григорій Грохольський — людина, яку місцеві жителі називали «живою історією» міста та душею гори Бона.

Про втрату повідомила Зоя Карпюк. Григорій Грохольський був добре знаний серед мешканців і гостей міста, адже багато років зустрічав туристів на горі Бона, розповідаючи легенди, історії та цікаві факти про Кременець.

Його вважали одним із тих, хто формував перше враження про місто для відвідувачів, закохуючи людей у місцеву історію та атмосферу.

Мешканці зазначають, що з його відходом «завершилася ціла кременецька епоха», адже він був невід’ємною частиною міського простору — поруч із Замковою горою, старими вулицями та історичними локаціями.

Панахида за Григорієм Грохольським відбудеться сьогодні о 19:00 за адресою: м. Кременець, вул. Лесі Українки, 22. Похорон запланований на завтра о 13:00.