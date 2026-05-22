До Києва привезли прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, повідомили в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Їх виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Упродовж 22 та 23 травня кожен охочий може прийти до храму на молитву та віддати шану видатному українському державотворцю та його дружині.

Тлінні останки Андрія Мельника та Софії Мельник прибули до столиці вночі. Їх зустрів преосвященний владика Йосиф Мілян разом із духовенством Патріаршого собору.

Від сьогоднішнього ранку у Патріаршому соборі безперервно лунає молитва за упокій Андрія Мельника та Софії Мельник. Духовенство собору разом із вірними звершує спільні панахиди, єднаючись у молитві та вдячності за їхнє життя, жертовність і багаторічне служіння українській справі.

Сьогодні Україна повертає додому не лише видатного діяча — ми повертаємо частину власної історичної пам’яті. Андрій Мельник не мав можливості повернутися на рідну землю за життя, однак сьогодні його шлях нарешті завершується вдома, в українській землі, за яку він боровся упродовж усього свого життя.

Покоління Андрія Мельника стало поколінням жертовної боротьби за державу, у якій ми живемо сьогодні. Їхнє служіння Україні не завершилося в минулому — воно продовжується в подвигу сучасних українських воїнів, які нині захищають свободу та гідність нашого народу.

Упродовж десятиліть українці були позбавлені можливості належно вшановувати багатьох своїх героїв. Сьогодні ж Україна утверджує своє право самостійно формувати національну пам’ять, віддаючи належну шану тим, хто боровся за її незалежність навіть тоді, коли надія здавалася майже неможливою.

Ми будуємо державу, яка пам’ятає своїх героїв і вміє бути вдячною. Сучасна війна є не початком цієї боротьби, а її продовженням. І так само, як Україна сьогодні бореться за своє майбутнє, вона повертає додому своїх героїв, відновлюючи нерозривний зв’язок поколінь та історичну справедливість.

Ця важлива подія стала можливою завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського, за участі керівництва держави, Українського інституту національної пам’яті, Національного військово-меморіального кладовища, членів Проводу ОУН, представників української історично-дослідницької спільноти, військових формувань та всіх небайдужих українців, які долучилися до повернення українських героїв на рідну землю та до формування майбутнього Пантеону українських героїв.



Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві / Facebook