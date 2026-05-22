До Києва привезли прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії
До Києва привезли прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, повідомили в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Їх виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.
Від сьогоднішнього ранку у Патріаршому соборі безперервно лунає молитва за упокій Андрія Мельника та Софії Мельник. Духовенство собору разом із вірними звершує спільні панахиди, єднаючись у молитві та вдячності за їхнє життя, жертовність і багаторічне служіння українській справі.
Сьогодні Україна повертає додому не лише видатного діяча — ми повертаємо частину власної історичної пам’яті. Андрій Мельник не мав можливості повернутися на рідну землю за життя, однак сьогодні його шлях нарешті завершується вдома, в українській землі, за яку він боровся упродовж усього свого життя.
Ця важлива подія стала можливою завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського, за участі керівництва держави, Українського інституту національної пам’яті, Національного військово-меморіального кладовища, членів Проводу ОУН, представників української історично-дослідницької спільноти, військових формувань та всіх небайдужих українців, які долучилися до повернення українських героїв на рідну землю та до формування майбутнього Пантеону українських героїв.
Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві / Facebook