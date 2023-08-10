У Тернополі на рятували літню жінку, яку знайшли без свідомості

“Жінці похилого віку, яку неподалік від цвинтаря знайшли лежачою із сильним запамороченням, головним болем та слабкістю, пощастило, адже в той день біля неї опинилися справжні ангели-охоронці. 15-та бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги у складі лікаря Гураш Михайла Васильовича, фельдшера Леонтій Ірини Іванівни та водія Винника Михайла Антоновича поверталася з іншого виклику, коли побачили, як їм махають люди неподалік. Автомобіль одразу повернув до місця події, адже допомога населенню – це перша і голова місія колективу нашого підприємства. Літній жінці була оперативно надана перша медична допомога. А так як вона не потребувала госпіталізації, але була у виснаженому стані, то катера швидкої допомоги довезла її до місця проживання”, – відзначили медики.

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