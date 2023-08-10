На дорогах України запрацюють ще 50 камер автофіксації порушень ПД, на Тернопільщині – три

❗️З 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Загальна кількість приладів фіксації від 11.08 буде 215.

Розташування приладів:

❗️Запускаються вперше:

м. Бердичів (1 комплекс)

📍вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська

м. Кривий Ріг (2 комплекси)

📍Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії

📍Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе

м. Суми (1 комплекс)

📍вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького

м. Ужгород (2 комплекси)

📍вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка

📍вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи

м. Чернівці (5 комплексів)

📍проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану

📍проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні

📍вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка

📍вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна

📍на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога

Вінницька область (2 комплекси)

📍на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань

📍на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Закарпатська область (2 комплекси)

📍на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець

📍на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська

Тернопільська область (3 комплекси)

📍на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

📍на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець

📍на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки

Чернівецька область (1 комплекс)

📍на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець

❗️Відновлюють роботу:

м. Вінниця (1 комплекс)

📍проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу вулиця Келецька

м. Львів (1 комплекс)

📍вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Величковського

м. Хмельницький (2 комплекси)

📍Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська

📍проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе

м. Суми (4 комплекси)

📍вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Сергія Табали

📍вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Кустовська

📍вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу у напрямку площа Незалежності

📍вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Івана Харитоненко

Житомирська область (2 комплекси)

📍на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

📍на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне

Івано-Франківська область (1 комплекс)

📍на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу вулиця Грушевського

Київська область (11 комплексів)

📍на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка

📍на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

📍на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир

📍на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

📍на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха

📍на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ

📍на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

📍на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ

📍на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів

📍на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків

📍на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель

Кіровоградська область (1 комплекс)

📍на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Одеса

Львівська область (6 комплексів)

📍на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів

📍на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Красів

📍на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вулиця Перемоги

📍на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль

📍на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

📍на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу м. Львів

Одеська область (1 комплекс)

📍на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ

Чернігівська область (1 комплекс)

📍на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу м. Мена

Ще раз нагадаю, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

‼️Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

🏎 за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;

🏎 більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут 👉🏻 https://bit.ly/3Hht4hR

Будьте відповідальними та не порушуйте ПДР!